Indignación de un reconocido abogado sanjuanino al que le robaron en pleno microcentro

Nicolás Fiorentino , un reconocido abogado sanjuanino en el ámbito penal, f ue víctima de uno o más delincuentes el pasado viernes por la noche en el microcentro sanjuanino. En sus redes manifestó el i ndignante momento que vivió, no solo por el robo sino porque, según él, desde la Comisaría 3ra no quisieron recibirle su denuncia porque no tenía un perito.

Trabajó hasta las 00 y cuando regresó a su auto vio que tenía la ventanilla rota y no se encontraba la caja de mercadería.

En parte de su mensaje manifestó: “Al día siguiente (sábado) me presenté en la Comisaría 3ra para hacer la denuncia y me dice la Oficial de guardia que para hacer la denuncia debía concurrir con un perito y de lo contrario no me recibiría la denuncia, a lo que le contesté que mi auto se encontraba a pocos pasos de la Comisaría, estacionado en la misma esquina de la Comisaría, y que no era necesario un perito porque a simple vista se podía apreciar el vidrio que habían roto para sustraer la caja con la mercadería que me habían robado, cerrándose la Oficial de Policía en que sino concurría con un perito NO me recibiría la denuncia” (sic).

El letrado en su mensaje dio diferentes puntos, pero se mostró sorprendido y “preocupado” por: “la desaprensión, indiferencia o desinterés de la Oficial de Policía, que no quiso recibirme la denuncia poniendo la excusa de que no llevaba a un perito cuando, sin lugar a dudas era evidente que no resultaba necesario la presencia o intervención de un perito al poder apreciarse a simple vista que el vidrio de mi auto había si roto y siendo que, los policías que concurrieron al lugar del hecho ante mi llamado al 911, sacaron fotos del vehículo” (sic).

Mirá el mensaje completo: