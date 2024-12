Identificaron al hombre que cayó desplomado y murió en Chimbas

Vecinos del Lote Hogar N°11 de Chimbas quedaron conmocionados este jueves por un hombre que murió en el interior del barrio . El mismo cayó desplomado y cuando las personas se acercaron ya no tenía signos de vida.

Personal de UFI Delitos Especiales a cargo del fiscal Nicolás Schiattino llegaron al lugar y realizaron las tareas de rigor correspondientes en este tipo de casos. Pero en este caso en particular no se pudo confirmar de quién se trataba, ya que no tenía la documentación correspondiente.