Horroroso video: una caucetera fue brutalmente golpeada y asfixiada por su ex

La víctima de este ataque habló con Telesol Diario y contó la terrible pesadilla que tuvo que vivir. “Me tiró al piso, siguió golpeándome, se me sentó a la altura de la panza y con las dos manos me hacía presión en la nariz y en la boca. Me dijo que él se iba a ir al Penal, pero yo me moría ahí. Luché con todas mis fuerzas, sentí que me mareaba, que me desvanecía por la falta de aire. En el descampado pensé ‘ya está, listo’, pero cuando ya me había rendido, él se paró y me dijo que subiera a la moto. Luego me amenazó, tomó velocidad de nuevo y me dejó en mi casa. Todo el camino vino amenazándome. Yo le dije que lo iba a denunciar y se fue a Mendoza".