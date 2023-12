Fue a la cárcel por violar y embarazar a una nena de Rivadavia, pero el abusador no era él

Ratero, pero no abusador El ladrón de Rivadavia que robó un canario y pasó 2 meses preso por una violación que no cometió

Hernán Emiliano Paredes Ocampo , de 22 años, se encuentra tan mal de las adicciones que ni siquiera fue a la audiencia de este jueves en la que el juez de garantías Federico Rodríguez le dictó el sobreseimiento total y definitivo en la causa. El sobreseimiento fue pedido por la fiscal Ingrid Schott de la UFI ANIVI y la abogada Carla Manini , su defensora, al quedar acreditado que no había ninguna prueba contundente para responsabilizar al joven del ataque sexual. La clave fue la prueba de ADN, dado que su perfil genético no era compatible con la muestra tomada al feto.

La denuncia por la violación y el embarazo de esa niña de 12 años de Rivadavia se radicó el 7 de enero de este año. Fue luego de que la familia descubriera que la nena tenía un embarazo de 5 meses. Ahí ella contó que había sido sometida sexualmente por un chico de la zona de Marquesado, que cree que se llamaba Brian. Relató que estaba sola en la casa de su abuela, cuando éste joven se metió a la propiedad y la violó. Aquella vez, interrumpieron el embarazo y tomaron una muestra del feto para la prueba de ADN.

WhatsApp Image 2023-12-01 at 20.56.53.jpeg La resolución. El sobreseimiento fue dictado por el juez de garantías Federico Rodríguez.

En abril pasado, Hernán Paredes Ocampo protagonizó un incidente en el que lo acusaron de robar un canario a otro habitante de Marquesado. Un vecino le tomó una foto y luego se instaló el rumor que él podía ser el autor del ataque sexual contra la niña de 12 años.

Esa foto llegó a los familiares de la niña, que se la mostraron para saber si Paredes Ocampo era el violador. La víctima miró la imagen y afirmó que sí. Ahí empezó la pesadilla del joven de 22 años, que fue detenido el 6 de junio de 2023. El 9 de junio, el fiscal Mariano Juárez Prieto le imputó el delito de abuso sexual con acceso carnal y pidió su prisión preventiva.

Pese a que la abogada Manini se opuso y dijo que era demasiado enviarlo a prisión sin tener pruebas suficientes, Paredes Ocampo fue recluido en el Servicio Penitenciario Provincial. Según la letrada, estando en la cárcel se agudizó su problema de adicción y consumió diversas sustancias.

abusos.jfif Protagonistas. La fiscal Ingrid Schott (a la izquierda) fue quien pidió formalmente el sobreseimiento, solicitud que fue acompañada por la defensora, la abogada Carla Manini (en el medio).

La investigación luego se fue resquebrajando con el correr de las semanas. La niña declaró a través de Cámara Gesell y, aunque ratificó la versión de la violación, no dio muchas precisiones, se la vio temerosa y no fue contundente a la hora sindicar a Paredes Ocampo como el autor del ataque sexual. Otro punto clave fue la prueba de ADN, que arrojó que el perfil genético del joven no se correspondía con el obtenido del feto. O sea, esto último demostraba que él no había embarazado a la nena.

En función a este informe científico, la abogada Manini pidió la inmediata libertad de Paredes Ocampo. Su puesta en libertad se concretó a mediados de agosto, aún así el fiscal Mariano Juárez Prieto mantuvo la imputación contra el joven hasta se produjeran otras medidas de pruebas.

Esta semana, la fiscal Ingrid Schott dio por concluida la etapa de investigación y llegó a la conclusión, tal como pedía la defensa, que no había pruebas para sostener la imputación contra Paredes Ocampo y pidió desligarlo del caso. El juez Rodríguez resolvió este viernes y declaró el sobreseimiento total y definitivo a favor del joven después de 6 meses de iniciada la causa.