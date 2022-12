Femicidio en Pocito: el marido era un maltratador

El único detenido es Antonio David Pelaitay, oriundo del departamento Jáchal. Fuentes de la investigación dijeron que era más grande que la víctima, es decir, que tenía más de 53 años. Los vecinos de la zona donde ocurrió este aberrante crimen (Mendoza antes de Calle 10) comentaron que era un hombre violento. Relataron también los hechos que habría protagonizado. Un hombre que lo conocía dijo “Ayer (por el sábado) estaba tomando (alcohol) conmigo después del partido y se puso re violento”.

WhatsApp Image 2022-12-04 at 09.43.10.jpeg El cartel de su kiosco en la puerta.

Para los vecinos Pelaitay, más conocido por todos como “El cafetero”, era un maltratador. Comentaron que se lo escuchaba gritar mucho a su pareja y que hasta mató a un perro de un disparo. “El venía con su carro y le tocaba bocina a la mujer para que le abriera el portón, si no lo hacía, la puteaba”.

Susana Pérez y Antonio David Pelaitay tenían un pequeño kiosco. La señora era panadera y hacía semitas y pan para vender, mientras que el hombre era cafetero. Salía con su carro a vender café al Hospital de Pocito, ubicado a unas cuadras de donde ocurrió el brutal femicidio.

Un hombre que estaba en la zona y que no dio su nombre habló con este diario y contó lo que supuestamente vivió el sábado en la tarde con Pelaitay. “Ayer (por el sábado) estaba tomando (alcohol) conmigo después del partido y se puso re violento. Le dije que no tomara más porque tenía que manejar y se calentó. Yo le dije que se calmara. Mirá lo tuve que haber hecho cagar y yo e ir preso, qué sabía lo que iba hacer después”. Comentó que la mujer era muy buena, que no tenía problemas con nadie, “Quería mucho a mi hijo, cuando me enteré se me hizo un nudo en la garganta, no lo podía creer”, finalizó.

WhatsApp Image 2022-12-04 at 09.43.11 (1).jpeg

Otra fuente extraoficial comentó que la víctima de este femicidio habló con una vecina y le habría comentado que quería separarse porque no aguantaba más la situación de violencia que vivía.

Susana María Pérez era oriunda de Lavalle, Mendoza y hace 10 años se instaló para hacer su vida en la provincia. El hombre es oriundo del departamento Jáchal. Ellos vivían en esta casa que supuestamente es prestada.