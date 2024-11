Estafó a estudiantes sanjuaninos con la campera de egresados y evitará una pena con $3 millones

Se trata de Luis Alfredo Blanes , quien estafó a los alumnos de al menos tres escuelas de la provincia tras no cumplir con la entrega de la tradicional prenda que le habían encargado. Si bien las denuncias iniciaron en Defensa al Consumidor, más tarde fueron remitidas a la fiscalía. Es por eso que la defensa técnica acordó con el fiscal Adrián Riveros para que el imputado recomponga el daño que cometió con dinero.

Por todo ello, Blanes asumió pagar en cuotas, a partir de ahora y hasta marzo de 2025, un total de $3.044.335. La cifra corresponde a los montos que recibió de parte de los padre de los egresados. Las escuelas que se vieron afectadas fueron Elvira de la Riestra de Laínez de Ullum; General San Martín de Jáchal; Nicanor Larraín de Rawson; Prilidiano Pueyrredón de 25 de Mayo; 14 de Febrero de Rawson; y Policía Provincia de San Juan de Rawson.

De no concretar el compromiso asumido, el comerciante y propietario de Lourdes Indumentaria tendría consecuencias severas de parte de las autoridades. El mismo, a su defensa, reconoció que no pudo realizar las entregas por un problema familiar. Sin embargo, manifestó que no pudo llegar a un acuerdo extrajudicial y aseguró que fue hasta amenazado por los denunciantes.