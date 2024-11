Estafas con loteos: la angustiante situación de dos denunciantes que temen perderlo todo

La celebración del negocio jurídico fue en una escribanía de Capital con Storniolo, que le vendía un terreno -por un total de $280.00- en el proyecto inmobiliario que ofrecía en Albardón, situado en calle Rawson, en las inmediaciones de la Escuela Universitaria de Enfermería. El resto se lo financiaba en cuotas de $14.000 y le prometía que en unos 6 meses tendría la disponibilidad absoluta del lote, con los servicios básicos. Pese al marco legal que todo el acto representaba, esa posesión nunca se hizo efectiva y en el loteo no se realizó ninguna obra.

Esa es la historia que cuenta la joven madre de dos niños, que se gana la vida haciendo empanadas y que, junto a su marido, que trabaja en la feria, se ilusionaba con dejar de vivir en la casa de sus padres para acceder a su propio hogar. "Hicimos de todo para ahorrar, como ninguno tiene un trabajo fijo, porque además había que juntar plata para empezar a construir. Sin embargo, nunca pudimos hacer nada. En ese momento (2019), con mucho esfuerzo se podía hacer algo. Hoy es imposible", asegura.

Con la pandemia como excusa, Álvarez describe que durante el 2020 y 2021 los mantuvieron engañados. "Nos decían que estaban las habilitaciones demoradas por la pandemia. Cada vez que preguntábamos por qué no se iniciaban las obras de urbanización, nos decían un argumento nuevo", detalla quien asevera que hay unas 70 familias afectadas por el mismo lugar.

Sobre el propietario original del terreno, un hombre de apellido Carrascosa, dice que lo conocieron y que él admitió haber sido estafado. Sin embargo, a ello lo pone en duda, puesto que indica que por cada terreno que se vendía éste obtenía una comisión. "Es raro eso, no sabemos si es cómplice o qué. Porque entendemos que ganó dinero. Eso lo verá la justicia", expresa la mujer que se acomodó con su familia en un pequeño departamento en la propiedad de sus padres porque no tiene espalda económica para alquilar.

"Nosotros no queremos que nos regalen nada, sino tener una solución, por lo menos no perder el lote que con tanto esfuerzo pagamos", admite la mujer que afirma que no tiene dinero para comprar otro lugar para irse a vivir", concluye.

Por su parte, la experiencia de Cristina Lucero resulta todavía más impactante, ya que se trata de una trabajadora de la salud y madre de ocho hijos, entre ellos una chiquita con una compleja enfermedad. Allá por 2019, vio un cartel de publicidad en la Ruta 20 de Casa Noble y todos los proyectos que tenía y decidió llamar para saber cómo debía hacer para acceder a un terreno.

El vendedor de la empresa con el que habló le ofreció lotes en distintos puntos de la provincia, pues decían tener desarrollos inmobiliarios en varios sitios, según cuenta, y eligió hacer trato por un lote ubicado en un barrio privado que se denominaba Tierras del Sur, ubicado en Progreso y Estación, en Rawson.

Como no contaba con el dinero que se necesitaba para entregar el anticipo, sacó un préstamo UVA y con él pagó $100.000, mientras que el resto lo financió en cuotas de $15.000, ya que el terreno costaba $300.000 en total. Del mismo modo que el caso anterior, acudió a una escribanía de Capital y junto con Storniolo firmó el contrato.

La mujer recuerda que en 2021 se atrasó en una cuota y desde la oficina de la empresa, situada en el Edificio Derby, la llamaron para decirle que corría el riesgo de perderlo todo. Por ello, presionada por la situación y el temor de las consecuencias, sacó un nuevo préstamo y con ese dinero, que fueron $80.000, directamente canceló el pago del terreno. "Eso fue en 2021, cuando firme el boleto de compraventa y me dijeron que en 18 meses iba a estar todo listo para la entrega del lote. Pero nunca pasó", resalta.

Con el paso del tiempo, la preocupación incrementó y más aún cuando visitaba el terreno y era testigo de que ninguna obra de construcción se levantaba, tampoco las prometidas por la empresa. "Ni una calle, nada. El terreno estaba igual que siempre, está igual", manifiesta la denunciante que hasta el día de hoy alquila un lugar que no cumple con los requerimientos que necesita para ella y, sobre todo, para su hija, que padece hepatitis autoinmune.

"Muchas personas deseamos tener nuestra casa y no podemos, no tuve la suerte de salir sorteada en IPV y por eso uno confió en esta gente que se aprovechó. Me da tanta bronca esto porque uno hizo un sacrificio enorme el que hizo para comprar un lote y que nos estafen así, genera impotencia", confiesa la madre soltera que viaja a menudo a Mendoza por la salud de su hija, al mismo tiempo que rompe en llanto y se muestra desesperanzada.