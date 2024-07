Encontraron a un hombre muerto en su casa de Capital: se lo estaban comiendo los perros

Un hallazgo horroroso hubo este domingo en el Barrio UTA de Capital. Policías encontraron a un hombre muerto en el interior de su casa y lo más aberrante, es que se lo estaban comiendo los perros. Otro dato no menor y que ha dejado perplejos a los investigadores, es que adentro de la vivienda había una persona, era el hermano de la víctima que es paciente psiquiátrico y no había dado aviso a las autoridades; expresaron fuentes judiciales.

El señor hallado sin vida se llamaba Alejandro Elizondo (58) . Aparentemente, el hombre llevaba algunos días muerto -los vecinos no lo veían desde hace tres días-. Cu ando los efectivos entraron a la vivienda se toparon con una escena horrible.

Elizondo estaba tirado en la habitación y tenía parte del cuerpo comido, los investigadores expresaron que fueron sus perros los que se lo habían empezado a comer.

Desde la UFI Delitos Especiales manifestaron que el caso está en pleno proceso de investigación porque el resultado de autopsia todavía no está. El resultado es trascendental. A prima facie los investigadores no encontraron heridas de que este hombre fue víctima de un homicidio, pero no se descarta ninguna hipótesis.

La escena fue resguardada y se espera que durante este lunes haya más novedades del caso.