Encontraron muerto a un motociclista en Las Chacritas: ¿lo chocaron o se cayó solo?

No dieron a conocer el nombre del fallecido, pero expresaron que es un hombre de 52 años y manejaba una moto Keller de 110cc, color azul.

Hasta el momento, desde el MPF expresaron que el hombre fue hallado a las 3:40 horas. Los efectivos de comisaría 31ra fueron los primeros en asistir, pero al encontraron sin vida el caso pasó a la UFI.

Personal de Delitos Especiales y Criminalística fueron hacia este lugar y constataron el fallecimiento y realizaron las tareas pertinentes para establecer cómo fue la mecánica del accidente.

En el lugar no había presencia de otro vehículo, es decir, que no se sabe si hubo protagonista. De igual forma, se recabaron testimoniales y no se descarta que sea una caída casual.