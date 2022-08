Ella es la joven que chocó en Rawson y murió horas después

Ante este deceso, personal de la UFI Delitos Especiales N°1 a cargo de Iván Grassi empezó a investigar este siniestro, para confirmar cómo ocurrió y si participó otro vehículo. Desde la justicia informaron que se están realizando diferentes pericias para determinar si actuó otro vehículo, pero por lo que se observa a ‘prima facie’ de la moto y el lugar del hecho podrían haber chocado solos, no hay nada confirmado.

Cabe destacar que no hay testigos presenciales de esta tragedia.

En el accidente sobrevivió Ángel Emanuel Echegaray, este chico que terminó internado con múltiples heridas, este domingo fue intervenido quirúrgicamente. La fiscalía tratará de hablar con él este lunes para que pueda aportar algún dato importante en el caso.

La víctima fatal fue enviada a la Morgue Judicial para realizar la autopsia correspondiente. Otra de las pericias que mandó a realizar el fiscal de Delitos Especiales son los informes toxicológicos (alcohol y estupefacientes) de ambos ocupantes de la moto.

Los mensajes de despedida para Carla Ozan se vieron reflejados en las redes. “Lo que es la vida hoy estás y mañana uno no sabe, no lo digo yo lo dió de ejemplo una amiga que no lo tuvo que aver pasado, a varias personas le cayó muy mal está noticia, fuiste una personita muy buena negrita se te quiere y se te va a extrañar mucho”, escribió una de ellas.

mensaje 1.jpg

Otro de los mensajes de una de sus amigas: “De las pocas veces que nos juntamos te hiciste querer mucho mi negra descansa en paz, no puedo creerlo que una persona tan buena y sin maldad le paso eso fuerza para tu hijo y familia lo siento mucho vuela alto hermosa”.