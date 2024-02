El testimonio que complica al policía que baleó al camionero y que negó con la cabeza: "Me la mandé"

El testimonio da cuenta del raid que se habría dado en Valle Fértil con el patrullero persiguiendo el camión de Orihuela. Por eso fue destacada por Fiscalía durante el inicio del proceso.

Luego, de acuerdo a este relato de la uniformada, "el oficial Rodríguez comienza nuevamente a efectuar disparos con la pistola que tenía en su poder. Logrando observar, al pasar el camión, que Rodríguez saca gran parte de su cuerpo, por la ventanilla y apunta hacia atrás donde se encontraba el camión, efectuando la suma aproximada de seis disparos hacia la parte delantera del camión".

La declarante después dijo que observó que "el camión empieza a perder el control dirigiéndose hacia el carril contrario, donde se direcciona por la banquina opuesta hacia la parte trasera del camión. Luego, el camión empieza a perder el control dirigiéndose hacia el carril contrario donde se direcciona por la banquina opuesta a la vía que circulaba y luego ingresa nuevamente a la ruta hacia el carril Suroeste donde impacta con la parte trasera de un automóvil Gol".

Así, dijo la policía, "el camión continuó su rumbo atravesando la ruta e impactando en los pastizales. Se encontraban en la banquina del costado oeste, en los pastizales. De ahí la declarante logra escuchar al oficial Rodríguez que le menciona 'Me la mandé, creo que se murió'".

Continúa el relato Fiscalía: "Es por ello que el chofer inmediatamente detiene la marcha del móvil. La dicente se dirige a auxiliar a los pasajeros que circulaban en el VW Gol logrando constatar que se encontraban en buen estado de salud. Rodríguez se dirigió al camión junto al personal policial donde al no encontrar al conductor del camión comienzan a buscarlo por la zona. Y observa que se dirige unos metros hacia el oeste donde quedó estacionado el automóvil Gol ya que en el lugar se encontraba el cuerpo del conductor del camión. La declarante observó a simple vista y a distancia que poseía tres orificios en el sector del tórax y que el mismo se encontraba aparentemente sin signos vitales".

Fiscalía expresó que la compañera del policía declaró mas detalles sobre qué pasó después.

"Rodríguez comienza a dar aviso al CISEM de lo sucedido vía equipo, no logrando escuchar precisamente la declarante qué es lo que mencionaba. Aunque solo recuerda que manifestó a viva voz que 'el camión trae droga, unos paquetes', si mal no recuerda. Como así también mencionó que el chofer estaba acompañado por otros sujetos pero la declarante en ningún momento pudo observar que él estaba acompañado. Cuando se le preguntó a la declarante si en algún momento observó explosiones o escuchó detonaciones de armas de fuego provenientes desde el camión o del conductor respondió que en ningún momento, que solamente iba a gran velocidad, que no quería detener su rumbo el único que logró observar que disparara fue el oficial Rodríguez. Y por último preguntada para ver cómo se encontraba Rodríguez en el momento de la persecución y refirió que se encontraba muy ofuscado y que no detenía su rumbo ya que el chofer del camión no detenía su rumbo".