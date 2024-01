El sujeto acusado de violar a un changarín en la Terminal de Ómnibus llega preso al juicio

Fue por eso que el fiscal Mariano Juárez y el ayudante fiscal Rodrigo Cabral, de la Unidad Fiscal de Investigaciones ANIVI, lo acusaron por el delito de abuso sexual con acceso carnal y pidieron la medida coercitiva más gravosa para Palma. El juez de Garantías Federico Rodríguez concedió la solicitud y ordenó la detención por dos meses, a principios de la investigación.

A lo largo de la instrucción que llevó adelante el Ministerio Público, el acusado que es representado por la defensora oficial Cecilia Mut Russo consiguió que la prisión fuera domiciliaria. Sin embargo, esa disposición no resultó suficiente y por tanto su defensa pidió el cese de la medida morigerada.

A pesar de los argumentos que expuso la defensora del estado, el fiscal Daniel Galvani prestó resistencia, ya que se opuso a que el imputada recupere la libertad, y la jueza de Impugnación rechazó el pedido. Es que en 10 días aproximadamente comienza el juicio, puesto que está previsto su arranque para el 1 de febrero.

El ataque

La víctima, que tiene retraso mental, relató que el atacante fue otro cuidacoches que le exigía una supuesta deuda en dinero. Esa persona lo llevó a la fuerza a los baños de la terminal y finalmente lo violó, según denunció. El ataque sexual sucedió el jueves 9 de marzo y salió a la luz en la noche de ese día, cuando el discapacitado llegó a su casa y su madre notó que tenía manchas de sangre.

La violación está comprobada en razón a las lesiones que presenta la víctima, pero no hay certeza sobre si es o no el ahora detenido Palma. En este sentido, la defensora oficial Cecilia Mut se opuso a la imputación y argumentó que no existen pruebas contra Palma. Incluso se puede dudar si el ataque sexual ocurrió en el predio de la terminal o en otro lugar.