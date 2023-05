El profesor de música acusado de abusar a 3 alumnos quedó en libertad

El juez Andrés Abelin Cottonaro lo otorgó la libertad bajo medidas de coerción. El profesor López no se podrá acercar a las víctimas en un radio de 300 metros, deberá presentarse cada 15 días en la OMA, no deberá entorpecer la investigación y debe someterse al proceso, y no podrá salir de la provincia sin la debida autorización. Estas medidas son por el plazo de 6 meses. Cabe destacar que la fiscalía no solicitó la prisión preventiva para este sujeto.