El otro empresario que murió hace menos de un año en el Paso de Agua Negra y tampoco era sanjuanino

Provoost había contado su historia en una publicación que hizo la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), en mayo de 2017. Era dueño de una empresa de mecanizados de precisión en la ciudad costera.En su relato se plantea como un luchador y en las redes sociales se lo ve como un aventurero, ya que formaba parte de un grupo de motoqueros con los que solía recorrer rutas argentinas. "La metalurgia es algo que me viene de generaciones", contó el marplatense en ese artículo en el cual destaca su labor en el negocio junto a su pareja Miriam Sudelnitzky.

"Mi padre siempre decía que una pieza no nace de un árbol. Tiene un comienzo, un desarrollo, una elaboración… Esta empresa es igual. Nada fue sencillo. Cada logro significó una lucha. Pero con esfuerzo, y sin bajar los brazos, seguimos adelante. Amo mi trabajo, tengo la suerte de hacer lo que me gusta y de no haberme equivocado en esta elección. Quiero seguir creando arte en metal", expresó.

La muerte del empresario en el camino a San Juan

El hombre que perdió la vida era Oscar Daniele. El motociclista de 61 años era un reconocido empresario del turismo estudiantil en la ciudad santafecina de Rafaela y fundador de la firma Astros.

Daniele viajaba junto a un grupo de amigos en una travesía en motocicleta cuando, por razones aún desconocidas, perdió el control de su BMW GS 1200 R Adventure. El accidente fatal tuvo lugar a la altura del puente Las Terneras, en dirección al complejo fronterizo Juntas del Toro. A pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia, el empresario no sobrevivió a las graves lesiones sufridas.

El hecho fue intervenido por Carabineros de Chile y el Servicio Médico Legal de San Juan, quienes realizaron las pericias correspondientes para esclarecer las causas del choque.

Oscar Daniele, nacido en Córdoba y radicado en Rafaela, dejó una huella profunda en el sector del turismo estudiantil. Su empresa Astros, con fuerte presencia en Villa Carlos Paz, se consolidó como un referente en la organización de viajes de egresados. A lo largo de su carrera, Daniele se destacó no solo por su profesionalismo, sino también por su calidez humana y su capacidad para formar vínculos sólidos con colegas, amigos y clientes.