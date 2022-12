El mensaje amenazador del sujeto que casi mata de un balazo a su exsuegra en Santa Lucía

Hay una orden de captura en su contra por una causa penal por tentativa de femicidio. Es que su intención fue terminar con la vida de su expareja o la de sus familiares. La que la ligó fue Matilde Carrizo, su exsuegra, quien recibió el impacto de bala en su hombro derecho en momentos en que se encontraba en su vivienda del barrio Santa Lucía Norte.

herida.jpg

La mujer relató que Rivas era agresivo y controlador con su hija. Eso derivó en que la chica decidiera separarse tras casi un año y medio de convivencia. La joven regresó a la casa de su familia en Santa Lucía y esto puso más furioso al albañil, que insistía en reanudar la relación a como dé lugar.

“Antes no era atrevido, pero después me di cuenta que maltrataba a mi hija. Todo esto lo supe cuando ella se separó. Él llamó varias veces para que convenciera a mi hija, pero además me amenazó diciéndome que, si no le entregaba a mi hija, me iba a matar. Que sabía dónde yo trabajaba o donde tomaba el colectivo y que me iba a pegar un tiro en la cabeza. Yo pensé que sólo eran amenazas, que no hablaba en serio”, relató Matilde.

Agresor.jpg El agresor. Este es Jorge Rivas, el hombre que disparó e hirió a su exsuegra. Ahora es buscado por la Policía.

Rivas amenazó de la misma manera a su expareja Erica. El sábado último, en uno de los tantos mensajes que le escribió por celular, le puso: “Y si te tengo que dar un tiro, te lo voy a dar”. Esto fue la antesala de lo que concretó el domingo pasado el mediodía.

Después de un intercambio de mensajes, Rivas se apareció en su moto 110cc en la puerta de la casa de los Carrizo en el barrio Santa Lucía Norte. Eso fue el domingo en horas de la siesta. Llevaba a uno de sus hijos –de su primera pareja- arriba del rodado. Y sin decir ni una palabra, sacó un revólver y disparo contra la vivienda. Ese balazo atravesó la puerta de madera e hirió en el hombro a Matilde Carrizo, quien en ese momento horneaba sus últimas empanadas en el patio de la propiedad.

balazo.jpg Orificio. El balazo atravesó una puerta de madera. Se cree que el agresor usó un revólver calibre 22.

“Primero no sentí nada. Después sentí el ardor y vi que me chorreaba la sangre. Ahí me desvanecí y quedé el piso”, contó la mujer. A todo eso, Rivas aceleró la moto y escapó. Uno de los hijos de Matilde salió a la calle para perseguirlo, pero el agresor le hizo gestos con el arma en una de sus manos mientras se alejaba.

Desde ese día, nadie sabe dónde está Rivas. La Policía lo busca, pero existe el temor de que vuelva a aparecer por la casa de su exsuegra. Es así que dispusieron una custodia policial para cuide la vivienda y los alrededores.