El médico sanjuanino abusador recibió su tercera condena, ahora por manosear a otra joven

Cumplió ese castigo; de hecho, el médico Castore salió del penal de Chimbas y volvió a trabajar nuevamente, pero no perdió su perversión. En diciembre del año pasado fue denunciado por la empleada que contrataba para cuidar a su madre en un departamento céntrico. La mujer aseguró al fiscal Panetta que Castore la manoseó en varias ocasiones entre los meses de junio y noviembre, pero además que la amenazó.

El fiscal pedía 3 años de prisión para el médico por los abusos sexuales, mientras que no pudo probar las amenazas. Finalmente, la jueza de garantías Celia Maldonado dictó el veredicto y lo condenó a 2 años de prisión condicional, de modo que no irá preso. El abogado Gustavo Sánchez, su defensor, pedía la absolución entendiendo que no cometió abuso sexual.