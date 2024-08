El increíble relato del contador que denunció el robo de 350 mil dólares en Pocito y las dudas que despierta

El lugar. El contador aseguró que el atraco ocurrió en esta zona, pero los policías no encontraron rastros de frenadas ni testigos del episodio.

Lo concreto es que no hay rastros del auto color azul ni de esos dos hombres que a cara descubierta asaltaron al contador Ormeño. En la Policía revisaron las cámaras de seguridad ubicadas en la ruta 40, de los alrededores de la zona comprendida entre 14 y 15, de Carpintería y Media Agua y de los otros puestos camineros, pero no hay rastros sobre ese vehículo o posibles sospechosos.

El contador primero dijo que el dinero era para invertir en un proyecto de viviendas. Según él, llevó 400 millones de pesos y los cambió en Mendoza por 350 mil dólares.

Sólo se tiene la denuncia de Ormeño. Este hombre aseguró que, en realidad, tenía 400 millones de pesos y que el lunes último viajó a la capital de Mendoza para comprar dólares en una casa de cambio. Que allí acordó un valor entre el precio del dólar oficial y el MEP y cambió esos billetes en moneda nacional por la suma de 350 mil dólares, según describió en su relato. Sobre qué hacía con esa plata, explicó que era para invertir en un proyecto inmobiliario de viviendas en San Juan.

Aseguró que puso todos los fajos de dólares dentro de una caja fuerte portátil, la cual introdujo en un bolso y lo metió en el baúl de su Fiat Crono. También dijo que estaba solo y así, con esa impresionante suma de dinero, se vino a San Juan. Sobre esto último, los policías más experimentados pusieron su reparo: nadie maneja tremenda cifra de dinero sin custodia y más en un viaje de una provincia a otra.

En su declaración contó que transitó sin inconvenientes por la ruta nacional 40, hasta que pasó la calle 15 en Pocito, y fue encerrado por un auto azul y se vio obligado a detener la marcha. Según su versión, bajaron dos sujetos a cara descubierta, lo encañonaron con armas, le pegaron y abrieron el baúl del auto. Dijo que no pudo hacer nada y que los ladrones tomaron la caja fuerte y escaparon en ese vehículo en dirección al sur.

Los investigadores no pueden no creerle, pero empezaron a surgir dudas. Se está averiguando todo, aclararon, pero hay sumo hermetismo. Es que no hay otros automovilistas o habitantes de la zona de la ruta 40, entre 14 y 15, que hayan visto la escena del atraco o a ese auto azul que describió Ormeño. Tampoco hay pistas concretas y muchos otros puntos oscuros que generan más dudas que certezas.