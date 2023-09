El hombre encontrado sin vida en Ullum era Jorge Carrizo

En la mañana de este domingo, el Operativo Rastrillaje logró extrae del fondo del canal, a unos 5 o 6 metros de profundidad aproximadamente, el cuerpo de Carrizo. Junto con el médico legista y personal de Criminalística, la doctora Beatriz Vazquez pudo observar que, al examen externo, el cadáver presentó maceración híbrida a predominio de palmas y plantas, con equimosis y excoriaciones en párpados derechos, rodilla y pierna derecha y cara anterior de pierna izquierda.

Es compatible con muerte por asfixia por sumersion, no observando primeramente ninguna otra lesión que permita suponer algún ataque externo, indicaron.

Trabajaron en el lugar de la búsqueda el jefe y subjefe de la Policía, GERAS, División de la Guardia de Infantería, Canes, Montada, Búsqueda y Rescate de Personas, Bomberos, Comisaría jurisdiccional y división Criminalística, todos bajo la supervisión de la UFI Delitos Especiales, a cargo del fiscal Adrián Riveros y el ayudante fiscal Sebastián Gómez.

El testimonio del hermano

Casi una semana había pasado desde la última vez que vieron al "Gauchito" Carrizo, quien estaba desaparecido desde el pasado 30 de agosto. En medio de un intenso operativo para dar con su paradero, Alfredo Carrizo, hermano del hombre, contó cuándo y cómo fue la última vez que lo vieron.

"Mi hermano salió con mi papá a pastorear los animales. El día anterior a desaparecer, el viernes 25 de agosto, mi papá notó que tenía fiebre y que no estaba nada bien, por lo que le dijo que volviera a la casa. Al principio no quería bajar porque el lunes bajaban los dos para ir a cobrar el martes. El sábado en la tarde, mi papá le decía 'bajate, ensilla el caballo y baja'. En la tarde-noche decidió bajar y mi papá le dijo 'hijo andá para que te hagan atender'. Dijo que iba a bajar caminando porque 'no había pasto para los caballos'", contó Alfredo en diálogo con Estación Claridad.

El "Gachito" obedeció el consejo de su padre y emprendió camino a su hogar y esa fue la última vez que lo vieron. Alfredo explicó que si bien hay señal en la zona, ni su padre ni su hermano tenían teléfono celular, por lo que la familia se enteró que estaba perdido recién el martes 29 cuando su padre volvió del trabajo y se dio cuenta que no había llegado a destino.