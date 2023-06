El femicidio de Chaco y la herida que se abrió en la madre de Brenda Requena

Si bien en el caso que sacude al Chaco tiene a los padres en la mira de la justicia, a Emerenciano Sena y Marcela Acuña, la investigación judicial por el caso de Brenda no corrió con la misma suerte y a ello lo remarcó la madre, ya que para ella hubo personas que ayudaron al femicida y ni siquiera estuvieron bajo sospechas.

"Hay muchas cosas que la Policía no hizo y no me extraña, empezando por la desaparición y cómo fue la búsqueda", indicó Laura al mismo tiempo que explicó que, en sus propias conclusiones, sostiene que Álvarez no podría haber actuado solo. "Yo quedé conforme con la perpetua, pero nunca se investigó bien qué pasó con Brenda, si no, más de uno estaría pagando en la cárcel", agregó.

brenda cecilia.jpg A la izquierda, Cecilia Strzyzowski y a la derecha, Brenda Requena; víctimas de femicidio

Más allá de que la madre de la víctima siempre aseveró que el femicida tuvo cómplices que lo ayudaron a encubrir el crimen, expresó que su instinto le dice que Álvarez decidió culparse para no entrometer a nadie. Es por eso que a Laura le quedó grabada una imagen que no puede quitarse de la cabeza y es la reacción que tuvo la suegra al enterarse lo que le había sucedido a Brenda.

"Nunca entendí por qué lloraba tanto cuando nos dijeron que los restos encontrados eran de Brenda, si ni siquiera la quería, la trataba mal", detalló la mujer que todavía mantiene vínculo con la familia del femicida por sus nietos. "No me queda otra, tengo que verles la cara, pero no me puedo sentar a tomar mates con ellos, sintiendo lo que siento", manifestó.

Respecto al caso de Cecilia y toda la trama que mantiene en vilo a un país, con un clan relacionado a la política en el ojo de la tormenta, Laura admitió que cuando se enteró de cómo hallaron lo que se estima que es el cadáver de la víctima, de inmediato pensó en su hija.

"Cuando me enteré que encontraron huesos triturados y que estaban mezclados con los de un chancho, sentí náuseas, cómo pueden ser capaces de hacer eso", sostuvo y añadió: "Y lo de la cadenita también me hizo recordar, porque fue lo primero que nos hizo saber que era Brenda los que encontraron".

Consultada por si tuviera la posibilidad de hablarle directamente a Gloria Romero, Laura Requena respondió: "Le diría que tenga muchas fuerzas y que se cuide las espaldas, porque su situación es todavía más complicada. En mi caso no era un clan poderoso, pero creo que también se organizaron".

El 11 de julio es el aniversario de la desaparición de Brenda, mientras que el 16 de julio se cumplirán los 4 años del hallazgo de sus restos, descuartizados, envueltos en una membrana y carbonizados.