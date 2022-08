El exfuncionario de Julián Gil, detenido por error, rompió el silencio

Luego de recuperar su libertad, el exfuncionario habló sobre lo que vivió cuando fue detenido el último domingo “irrumpieron en mi domicilio un despliegue impresionante de policías, los cuales entraron golpeando puertas y me sacaron de la cama sin darme explicaciones. Delante de mis hijos menores de edad y mi esposa. Estuve tres días y tres noches en un calabozo cumpliendo una condena anticipada por un hecho que nunca cometí”. Y agradeció el accionar de su abogado, el exintendente de la provincia Julián Gil.

El mensaje completo:

“He sido víctima de la prensa escrita y de una mala investigación policial y judicial. La prensa escrita preopinó se metieron a inventar cuestiones de mi vida privada totalmente inventadas que nada tenían que ver con la causa causándome un irremediable daño moral y social. Esta pesadilla comenzó el domingo por la mañana cuando irrumpieron en mi domicilio un despliegue impresionante de policías, los cuales entraron golpeando puertas y me sacaron de la cama sin darme explicaciones. Delante de mis hijos menores de edad y mi esposa.

Estuve tres días y tres noches en un calabozo cumpliendo una condena anticipada por un hecho que nunca cometí y que gracias al rápido accionar de mi abogado defensor el Dr. Julián Gil, quien inmediatamente realizó el planteo de la situación fáctica y pedido de producción de la prueba para comprobar mi inocencia, la cual fue ordenada por el Juez que entiende en la causa y producida desvinculándome de la misma. Lo cierto es que por este mal entendido y mal procedimiento he quedado escrachado por la prensa escrita quienes al menos debieran pedir disculpas. Estoy de acuerdo que se investigue pero que se respete el derecho de libertad de las personas y que no se cometan estos atropellos contra los ciudadanos de bien. Más allá de esta pesadilla que he padecido con mi familia que quede en claro ante la sociedad que Fernando Ariel Contreras es una persona de bien que nunca cometió ningún ilícito y que ha sido víctima de un mal proceder y que está comprobada mi inocencia.” (sic)