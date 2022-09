El ex rugbier que fue acusado de golpear a su hija, ahora, detenido por violencia de género

El médico y ex rugbier Juan José De la Plata fue detenido el lunes por la noche por la Policía, después de que su pareja lo denunciara por violencia de género. Según informaron fuentes calificadas, el sujeto que ya había sido castigado por violento -cuando agredió a su hija con un cinto- volvió a quedar en la mira de la Justicia.

Hace dos años atrás, De la Plata fue denunciado por agredir físicamente a su hija de 13 años por el mismo delito: lesiones leves agravadas por el vínculo. En esa oportunidad, el entonces juez subrogante del Primer Juzgado Correccional, Juan Pablo Ortega, lo había procesado.

En ese caso, no fue condenado y recibió una suspensión de juicio a prueba, es decir, probation. Fue por ello que ese castigo no figura en su registro prontuarial. No obstante, por el violento episodio que ocurrió en horas de la noche del lunes, quedó tras las rejas.

Las fuentes señalaron que la denunciante y presunta víctima es la mujer con la que convivía, cuya identidad no puede ser dada a conocer. Ella misma habría sido quien dio aviso a la Policía sobre el accionar del ex hombre de Huazihul.

En desarrollo.