El drama de un vecino de Pocito al que le robaron 4 veces: "Me falta poner corriente nomás"

La vivienda está ubicada en la Calle 11, entre Ruta 40 y Alfonso 13, justo frente a la Finca Tierras Negras.

WhatsApp Image 2023-02-27 at 19.22.53.jpeg

Néstor explicó a Tiempo de San Juan que la construyó con la idea de que sea una vivienda de fin de semana pero no puede recuperarse por la cantidad de veces que lo desvalijaron.

"No es que me roben de una manera normal, siempre son violentos, me rompen todo. Ya no sé qué seguridad implementar. He puesto cerco perimetral, rejas, alarmas, me falta ponerle corriente a la reja nomás", aseguró Lucero.

WhatsApp Image 2023-02-27 at 19.22.54.jpeg

El problema es que, además de las pérdidas que sufre cada vez que se le meten, debe volver a invertir dinero para arreglar todo lo que los ladrones destrozan.

El último escruche en la casa del hombre fue durante el viernes por la noche, sábado por la madrugada. Al llegar por la mañana, ya que tenía un evento programado en la casa, se encontró con la desagradable sorpresa.

WhatsApp Image 2023-02-27 at 19.22.56.jpeg

"Rompieron la puerta reja, reventaron una puerta secundaria de ingreso y se llevaron cosas de la cocina, una rueda de auxilio nueva que estaba 0km, una garrafa de 10 kilos, una moto guadaña, un televisor LED de 50'' y una hidrolavadora", explicó Lucero aunque reconoció que todavía no termina de hacer un relevamiento de todo lo que se llevaron.

A pesar de las sucesivas denuncias que ya colocó en la Comisaría 7ma de Pocito, el vecino sostiene que nunca pudo recuperar nada.

"Ya no sé qué hacer para protegerme, lo único que me queda es poner es un policía las 24 horas", remarcó.