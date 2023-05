El drama que vive un futbolista sanjuanino, lo atropelló un motociclista aparentemente borracho y quedó internado

Se trata de Máximo Robledo, arquero de Sportivo Rivadavia. El futbolista fue embestido por un motociclista borracho. Ocurrió este sábado 20 de mayo cuando volvía de jugar un amistoso. Aseguró que por centímetros no lo mata.

Es por eso que se bajó de su rodado y comenzó a caminar unos metros. De un momento a otro, escuchó el ruido del motor de la otra moto. Cuando se dio cuenta ya era tarde. Solamente, logró apartar su cuerpo pero su pierna derecha fue agarrada por el vehículo.

“Si no me movía esos centímetros, estoy seguro que me mataba”, expresó aún conmocionado por lo vivido. Según trascendió, el conductor del otro rodado venía aparentemente borracho. Este también terminó tendido en el asfalto tras embestir al jugador. “Lo que sé es que nos hicieron el test de alcoholemia a los dos y a él le dio positivo”, comentó sobre eso Maxi.

image.png

Actualmente, el arquero de Sportivo Rivadavia se encuentra internado en el Hospital Guillermo Rawson. Desde el nosocomio informaron que Maxi posee una fractura expuesta en su pierna derecha y una fractura en la clavícula. En los próximos días será operado y luego de eso tendrá que tener varios días de recuperación.

Si bien, hasta el momento, personal policial sigue investigando los hechos, Maximo aún no confirma si tomará acciones legales contra el motociclista que lo atropelló. Primero busca recuperarse.