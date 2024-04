El cura Walter Bustos, tras su absolución: "Mi maestro es Jesús, me enseñó a perdonar y que ahora Dios los perdone"

El cura Walter Bustos fue absuelto, en fallo dividido, este lunes por la grave causa de abuso que había contra él y tras conocer la resolución a su favor habló con la prensa presente. “Mi corazón está feliz, no tengo bronca. Que Dios los perdone, yo también los perdono. Que Dios los bendiga, los proteja a todos los que me acusaron”, manifestó el acusado.

“No soy un pervertido, ni ningún abusador. No se lo deseo a nadie” expresó Bustos y manifestó nuevamente la fe que tuvo en Jesús: “Yo tengo un maestro que es Jesús. Él me enseñó a perdonar. Quién soy yo para no perdonar, él me enseñó este camino”.

“Le agradezco a mi Dios porque crecí en la fe. Puse mis fuerzas en él. Un consejo, vuelva a creer en Dios” y finalizó: “Él me había prometido en unas lecturas antes del juicio”. “Le agradezco a mi Dios porque crecí en la fe. Puse mis fuerzas en él. Un consejo, vuelva a creer en Dios” y finalizó: “Él me había prometido en unas lecturas antes del juicio”.

Nuevamente fue contra los denunciantes y que todo fue una “cama”. “Las mentiras que se dijeron durante este juicio. Nada me favorecía a mí y se ensañaron conmigo porque soy una figura pública, porque soy un sacerdote”.

Mirá todas sus declaraciones: