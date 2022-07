El bañero se defiende: "Santiago no entró por la puerta de ingreso"

Molina Díaz dio detalles de lo ocurrido en esos minutos trágicos en los que el niño entró al natatorio y terminó ahogado. Según le dijo el guardavidas al juez de Garantías, Alberto Caballero, ese día no había mucha gente en la pileta porque el clima no acompañaba. Molina Díaz explicó que él mismo fue a decirle a la madre de Santiago para que los niños no quedaran solos.