El agresivo y amenazante audio del policía que golpeó y le intentó quitar el arma reglamentaria a su expareja

La seguía por todos lados y a pesar de que ella lo denunció en UFI CAVIG, él no paró y la llamó para seguirla amenazando propinándole fuertes insultos. Ellos no están juntos hace un año, pero Alex Simón Aciar nunca asumió esta realidad y la seguía a todos lados, casa de trabajo, familia, amigos, etc. No de la dejaba en paz, expresaron desde la Justicia.