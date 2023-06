Duras palabras de la familia del ciclista muerto: "Sus hijos piensan que el padre va a volver"

Agregando que “Lo que hizo dejó un vacío muy grande, el otro hombre dejó a cinco niños sin padre. Los niños no se conforman con llevarle unas flores al cementerio. Ahora vamos a ir y se lo vamos a contar”.

Rodolfo se estaba yendo a trabajar ese 17 de diciembre de 2022 a primera hora, pero camino al trabajo encontró la tragedia. “Sus hijos piensan que el padre va a volver. El padre salió a trabajar y no volvió más”.

También se mostraron muy conformes por todo lo que hicieron los fiscales Renato Roca e Ignacio Domínguez, como así también su abogado: “Estamos conformes, muy agradecidos por todo lo que hicieron los fiscales. Merino se contactó con nosotros sin ningún interés porque sabe que no tenemos nada. Él nos acompañó sin problemas y nos dijo que si 'ustedes no tienen no importa, yo los voy a ayudar'”.

Finalmente, la hermana de Rodolfo comentó que esta condena calma un poco la herida que no sanará jamás: “Es un alivio, un peso menos porque él (Vega) está condenado”.