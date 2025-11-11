Dos niños quedaron atrapados en la Quebrada de Zonda y tuvieron que ser rescatados

Momentos de tensión se vivieron este martes en el Parque Quebrada de Zonda (PQZ), cuando dos niños quedaron atrapados en una zona no habilitada mientras intentaban escalar la montaña. El Grupo de Prevención de Montaña (GPM) de AGME San Juan intervino rápidamente y logró rescatarlos sin que sufrieran heridas.
Según informaron desde la institución, los menores fueron vistos ascendiendo por un sector con rocas sueltas y alto riesgo de derrumbe. Cuando el personal intentó acercarse para advertir a los padres sobre la peligrosidad del lugar, se produjo un desprendimiento de piedras que agravó la situación.
“Uno de los niños quedó inmovilizado, sin poder subir ni bajar, y al intentar moverse provocó una nueva caída de rocas”, indicaron desde el GPM a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.
Gracias al rápido accionar de los rescatistas y del padre de los chicos, ambos pudieron descender de manera segura, evitando consecuencias mayores.
Embed - Asociación de Guías de Montaña y Escalada de San Juan on Instagram: "Hoy en el Parque Quebrada de Zonda (PQZ) se observó a dos niños ascendiendo por una zona de rocas muy sueltas y de alto riesgo. Personal del GPM (Grupo de Prevención de Montaña, dependiente de la AGMESJ) se acercó para advertir a los padres sobre el peligro, pero antes de poder dialogar se produjo un importante desprendimiento de piedras. Uno de los niños quedó inmovilizado, sin poder subir ni bajar, y al intentar moverse provocó una nueva caída de rocas. Gracias a la rápida colaboración del padre y del equipo del GPM, ambos niños lograron descender de forma segura. La prevención es parte de disfrutar la montaña. #agmesj"
View this post on Instagram