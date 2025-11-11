Dos niños quedaron atrapados en la Quebrada de Zonda y tuvieron que ser rescatados

Momentos de tensión se vivieron este martes en el Parque Quebrada de Zonda (PQZ) , cuando dos niños quedaron atrapados en una zona no habilitada mientras intentaban escalar la montaña. El Grupo de Prevención de Montaña (GPM) de AGME San Juan intervino rápidamente y logró rescatarlos sin que sufrieran heridas.

Según informaron desde la institución, los menores fueron vistos ascendiendo por un sector con rocas sueltas y alto riesgo de derrumbe . Cuando el personal intentó acercarse para advertir a los padres sobre la peligrosidad del lugar, se produjo un desprendimiento de piedras que agravó la situación.

“Uno de los niños quedó inmovilizado, sin poder subir ni bajar, y al intentar moverse provocó una nueva caída de rocas”, indicaron desde el GPM a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

Gracias al rápido accionar de los rescatistas y del padre de los chicos, ambos pudieron descender de manera segura, evitando consecuencias mayores.