miércoles 12 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Momentos de tensión

Dos niños quedaron atrapados en la Quebrada de Zonda y tuvieron que ser rescatados

El Grupo de Prevención de Montaña de AGME San Juan intervino tras detectar a los menores escalando por un sector con rocas sueltas. Uno de ellos quedó inmovilizado hasta que lograron asistirlos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
cabeza del indio quebrada de zonda jardin poetas rivadavia

Momentos de tensión se vivieron este martes en el Parque Quebrada de Zonda (PQZ), cuando dos niños quedaron atrapados en una zona no habilitada mientras intentaban escalar la montaña. El Grupo de Prevención de Montaña (GPM) de AGME San Juan intervino rápidamente y logró rescatarlos sin que sufrieran heridas.

Lee además
ataco por segunda vez a su exmujer y aun asi consiguio zafar de la carcel
Violencia de género

Atacó por segunda vez a su exmujer y aun así consiguió zafar de la cárcel
otro capitulo de los borges: el hombre que fue entregado por su ex tambien obtuvo la prision domiciliaria
Una novela de desamor y droga

Otro capítulo de Los Borges: el hombre que fue entregado por su ex también obtuvo la prisión domiciliaria

Según informaron desde la institución, los menores fueron vistos ascendiendo por un sector con rocas sueltas y alto riesgo de derrumbe. Cuando el personal intentó acercarse para advertir a los padres sobre la peligrosidad del lugar, se produjo un desprendimiento de piedras que agravó la situación.

Uno de los niños quedó inmovilizado, sin poder subir ni bajar, y al intentar moverse provocó una nueva caída de rocas”, indicaron desde el GPM a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

Gracias al rápido accionar de los rescatistas y del padre de los chicos, ambos pudieron descender de manera segura, evitando consecuencias mayores.

Embed - Asociación de Guías de Montaña y Escalada de San Juan on Instagram: "Hoy en el Parque Quebrada de Zonda (PQZ) se observó a dos niños ascendiendo por una zona de rocas muy sueltas y de alto riesgo. Personal del GPM (Grupo de Prevención de Montaña, dependiente de la AGMESJ) se acercó para advertir a los padres sobre el peligro, pero antes de poder dialogar se produjo un importante desprendimiento de piedras. Uno de los niños quedó inmovilizado, sin poder subir ni bajar, y al intentar moverse provocó una nueva caída de rocas. Gracias a la rápida colaboración del padre y del equipo del GPM, ambos niños lograron descender de forma segura. La prevención es parte de disfrutar la montaña. #agmesj"
View this post on Instagram
Seguí leyendo

Violenta pelea entre alumnos en Caucete: hubo amenazas con cuchillos y cadenas

Tiene 18 años y pasará los 4 próximos años en el penal de Chimbas por compartir pornografía infantil

La principal hipótesis que manejan sobre un choque en Rawson, que terminó con una joven malherida y la fuga de su acompañante

Video: así le robaron el celular a una joven en el Lateral de Circunvalación

Quién es el noveno sospechoso por el crimen en el Valle Grande y el mensaje en las redes

En Capital, atraparon a un portero robando artículos de limpieza en la escuela donde trabaja

Detuvieron a los "Bonnie y Clyde" de Caucete: los señalan de ser el terror del departamento

Motociclista chocó en Rawson y dejó a su acompañante, que fue hospitalizada con heridas graves

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
quien es el noveno sospechoso por el crimen en el valle grande y el mensaje en las redes
Caso Emir Barboza

Quién es el noveno sospechoso por el crimen en el Valle Grande y el mensaje en las redes

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Caen los cabecillas de La Banda del Pueblo Viejo por el enfrentamiento entre barras de San Martín
Investigación

Caen los cabecillas de La Banda del Pueblo Viejo por el enfrentamiento entre barras de San Martín

Con artimañas para taparse la cara, el policía acusado de abuso sexual, amenazas y violencia comenzó a ser juzgado
Tribunales

Con artimañas para taparse la cara, el policía acusado de abuso sexual, amenazas y violencia comenzó a ser juzgado

Quién es el noveno sospechoso por el crimen en el Valle Grande y el mensaje en las redes
Caso Emir Barboza

Quién es el noveno sospechoso por el crimen en el Valle Grande y el mensaje en las redes

Crimen de Emir Barboza en Rawson: se entregó un noveno sospechoso
B° Valle Grande

Crimen de Emir Barboza en Rawson: se entregó un noveno sospechoso

Quedó preso el joven que le quitó la vida a su amigo en Pocito
Crimen en plena Ruta 40

Quedó preso el joven que le quitó la vida a su amigo en Pocito

Te Puede Interesar

El futuro del cobre en San Juan depende de una definición sobre la Ley de Glaciares. El debate en la Nación mantiene en suspenso una norma clave para dar certidumbre a las inversiones mineras.
Inversiones mineras en pausa

Por qué sigue trabada la Ley de Glaciares: las dos posturas que dividen a la Nación en un tema crucial para San Juan

Por Elizabeth Pérez
Miércoles con probabilidad de tormentas aisladas y viento del sudeste en San Juan
SMN

Miércoles con probabilidad de tormentas aisladas y viento del sudeste en San Juan

Atacó por segunda vez a su exmujer y aun así consiguió zafar de la cárcel
Violencia de género

Atacó por segunda vez a su exmujer y aun así consiguió zafar de la cárcel

El recorrido provincial post victoria de Andino que alertó a algunos peronistas: lo qué dicen por lo bajo
Tras las elecciones

El recorrido provincial post victoria de Andino que alertó a algunos peronistas: lo qué dicen por lo bajo

Otro capítulo de Los Borges: el hombre que fue entregado por su ex también obtuvo la prisión domiciliaria
Una novela de desamor y droga

Otro capítulo de Los Borges: el hombre que fue entregado por su ex también obtuvo la prisión domiciliaria