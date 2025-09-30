Dos motos protagonizaron un fuerte choque: los dos conductores debieron ser hospitalizados

Un accidente de tránsito se registró esta mañana en Chimbas, cuando dos motociclistas colisionaron en una concurrida esquina del departamento.

El incidente ocurrió alrededor de las 8:45 en la intersección de Salta y Godoy. En el choque se vieron involucrados un hombre y una mujer, que circulaban en motocicletas de 150cc y 110cc, respectivamente.

Hasta el momento, no se difundieron datos sobre la identidad ni el estado de salud de los afectados.

Tras el siniestro, ambos motociclistas recibieron atención inicial en el lugar y luego fueron trasladados al Hospital Rawson para una evaluación médica más completa.