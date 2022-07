Dos disputas judiciales, resueltas por una novedosa alternativa de solución de conflicto

en el fuero penal Padres que no pagan cuota alimentaria: proponen acuerdos para evitar desgaste judicial

curioso caso Denunció a la madre de sus hijos por no pagar la cuota alimentaria y recibió un revés judicial

Fuentes judiciales allegadas a esos casos advirtieron que no siempre se puede aplicar la figura, puesto que está prevista para delitos con pena menor a 6 años, que no haya menores víctimas; tampoco que haya mediado la violencia de género y que un funcionario público no esté implicado.

“Son prácticas muy saludables que sirven para no sobrecargar el sistema judicial y que el mismo se ocupe de las causas que verdaderamente necesitan mayor prestancia”, sostuvieron las voces autorizadas.

Una causa que investigaba el delito de impedimento de contacto y que tenía al padre de un menor enfrentado con la madre se resolvió con la conciliación y el compromiso de las partes, que finalmente arribaron a un acuerdo, con la homologación de la jueza de Garantías Gloria Verónica Chicón.

Por otro lado, un legajo que indagaba sobre la presunta comisión de amenazas y daños, y que tenía a un hombre denunciando a una mujer por ello, también fue concluida gracias a la conciliación, durante la mañana en Tribunales.

En abril de este año, la novedosa herramienta judicial había sido noticia por una disputa de cuota alimentaria. En esa oportunidad, la fiscal Verónica Mattar había explicado que la Unidad de Análisis Temprano es la encargada de recibir las denuncias y, si los hechos cumplen con los requisitos, interviene para conciliar entre las partes y así le pone fin a la puja.