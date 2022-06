Cuatro paraguayos caen detenidos en una villa de Chimbas

Eso fue el domingo alrededor de las 18. Los policías ordenaron que se detuvieran para poder identificarlos, pero éstos aceleraron el auto Toyota en el que viajaban. La persecución fue corta. Los investigadores de Robos y Hurtos los interceptaron en avenida Benavidez y calle Chacabuco, donde lograron detenerlos y los llevaron a la Central de Policía.

auto.jpg

Estos extranjeros no pudieron explicar qué hacían en ese lugar. Los investigadores pudieron averiguar que no poseen familiares en San Juan ni otros motivos, como negocios, para andar por esta zona. Su única justificación fue que estaban “de paso”. Las fuentes señalaron que no encontraron nada extraño en el vehículo.

Desde hace semana, la Policía trabaja la información de que habría una banda de extranjeros que andaba robando vehículos sin ejercer violencia. Por eso ahora investigan si estos paraguayos son parte de ese grupo.