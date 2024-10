Crimen en Las Chacritas: la versión nunca antes contada de la defensa de la acusada

Lo que sucedió en las primeras horas del 17 de enero de este año no fue -según la defensa- un ataque premeditado en el que la chica decidió terminar con la vida de su amante, tal como lo ha manifestado el Ministerio Público; sino que se trató de un acto defensivo mientras luchaba para no ser abusada sexualmente. Para la defensa basta con utilizar la lógica para comprender qué fue lo que sucedió, ya que resulta imposible que una persona de un tamaño como el de la acusada pudiera doblegar las fuerzas de un hombre de la contextura física del profesor de gimnasia. "Luciana pesaba 52 kilos y Amarfil mucho más que 100, con sólo un soplido la hubiera desplazado", apunta.

Si bien los fiscales señalaron en la instrucción que Amarfil tenía puestas unas esposas que le impedían moverse con libertad y un antifaz que le cubría los ojos, en medio de un supuesto juego sexual entre los involucrados, la defensa asegura que nada de eso es cierto, puesto que quien tenía puestas las esposas de cuero era Bustos, quien estaba siendo sometida por el hombre en el interior de su automóvil.

"La Fiscalía en enero había planteado que Amarfil estaba sentado en el asiento del conductor y atado con las esposas y tapado sus ojos con una antifaz, que Luciana le había producido los cortes en el rostro y en el cuello y, luego, se bajó del auto, se cayó y murió. No obstante, frente a esta teoría del caso sostuvimos que era imposible", argumenta en referencia a las posiciones que ambos ocupaban en el interior del vehículo.

En ese sentido, explica: "Siendo que los cortes son de derecha a izquierda, y Luciana es derecha, jamás puede producir esos cortes. Además, teniendo en cuenta que el corte del cuello es de extremo a extremo, para eso debiera haber estado arriba de Amarfil, y yo me pregunto ¿y el volante? Si tuvo las esposas de cuero puestas, cuándo se las sacó, ¿después de muerto?".

Para la hipótesis de la defensa, el cuadro de escena es claro: la docente de Historia estaba siendo violada por quien creía que era su amigo y sólo se defendió como pudo. Es por esa razón que Olivera, que encarna la defensa con Fabiana Salinas, remarca dos cuestiones: los restos de semen en el cuerpo de Bustos y le resultado toxicológico del fallecido.

Vale recordar que pocos días después del crimen, cuando la acusada ya se hallaba tras las rejas, desde su defensa solicitaron que la misma se realizara un test de embarazo, ya que se sospechaba que había sufrido algún tipo de secuela por el presunto ataque sexual. "La realidad es que no hubo una relación sexual consentida, Luciana es lesbiana reconocida socialmente desde que tiene 16 años, lo han acreditado testimonialmente sus parejas y la última con quien tiene una Unión Convivencial desde hace cuatro años", advierte el abogado.

Por otra parte, el letrado que luchará para demostrar la inocencia de su patrocinada a instancias del debate oral y público deja entrever que quien habría premeditado el acto habría sido Amarfil, dado que las pericias demostraron que tomó la máxima dosis recomendada de Sildenafil (Viagra), al igual que otra pastilla de similares características que encontraron en su cuerpo. "Luciana sólo se defendió y ese planteo lo haremos oportunamente en el juicio, porque ella quiere someterse al juicio y demostrar que es inocente", señala.

Otras fuentes, cercanas a los implicados en el caso de película, coinciden con la versión de la defensa. Incluso, se animan a decir que tranquilamente el homicidio podría haber sido al revés. Las mismas develan que el hombre asesinado cargaba con un fuerte componente de misoginia y de desprecio por la figura de la mujer, y que no comprendían cómo dos personas tan diferentes de pensamiento pudieran haber cultivado una amistad. Se sabe que se conocieron en el gimnasio de UDAP años atrás y que, desde entonces, eran amigos.

Consultado por el tipo de relación, el abogado admite que eran cercanos, pero que el vínculo era fraternal, al menos de parte de su defendida. "Ella lo ayudaba mucho y, sobre todo, luego de que falleció su madre", expresa quien planteará en el juicio la legítima defensa, un hecho no punible, tal como lo establece el artículo 34 del C.P.A, y como consecuencia no tendría castigo si así lo considerara el tribunal del debate.

Si bien son varios los indicios que ponen contra las cuerdas a la imputada, como por ejemplo la versión del suicidio que manifestó desde un primer momento, cuando llamó por teléfono a la hermana de la víctima para contar lo sucedido, Olivera prepara la defensa para el juicio y anticipa que para todo hay una explicación.

Las últimas novedades de la causa

En la última audiencia, la que la jueza de Garantías, Celia Maldonado, le extendió la prisión preventiva en el Penal de Chimbas por un mes más, a pedido del fiscal Francisco Pizarro, quien pretendía que fuera por un término de 3 meses. Ello no resultó de agrado para Olivera, que buscaba que se le otorgara la prisión domiciliaria, ya que a su consideración cumple con los requisitos para hacerlo. Es por ello que acudirá al Tribunal de Impugnación para revertir el fallo y conseguir lo que busca.

El letrado que siguió el proceso vía Zoom, se había opuesto al tiempo de prisión que solicitaba la fiscalía "porque no había justificado los hechos que lo motivaban" y por ello destacaba que se trataba de una renovación y no de una prórroga. Por otra parte, también desaprobó la participación del abogado querellante porque no tenía poder suficiente. Luego de fuertes intercambios, la Jueza le dio lugar al planteo del Olivera y no dejó intervenir al defensor oficial, Hugo Trigo, que representaba a la querella. Esta es la segunda vez que el abogado que representa a la familia de Amarfil ve impedida su intromisión.

Durante el mes que la acusada permanezca tras las rejas en el Servicio Penitenciario, se llevará adelante la pericia psicológica y psiquiátrica a Bustos, la cual será ejecutada por 5 profesionales: dos de la fiscalía, dos de la defensa y uno de la querella. La prueba será vital para el caso y ayudará a reconstruir la escena que conmocionó a los sanjuaninos, cuando el cuerpo de Amarfil apareció sin vida y tendido en el pavimento en una oscura zona de Las Chacritas, en las inmediaciones detrás del Aeropuerto de 9 de Julio, junto a una desorientada Bustos.