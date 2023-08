Crece el escándalo por la desaparición de casi $9 millones de Peñarol y los "préstamos"

Mientras esperan por las declaraciones de los tres máximos dirigentes del Peñarol por la supuesta desaparición de casi 9 millones de pesos del club, empezaron a presentar algunas de las personas que recibieron parte de esos fondos. Son particulares que hablaron de “préstamos” de dinero y que ahora buscan devolverlo para no quedar involucrados en el escándalo que sacude a la entidad Bohemia.

Un grupo de socios, representados por el abogado Claudio Vera, ya se conformaron como parte querellante y exigen que aclaren sobre el destino del subsidio de 8.750.000 pesos que la entidad percibió a fines de abril y que el 5 de mayo fueron girados a distintas cuentas.

Los socios denunciaron que no se saben el destino que tuvo ese dinero. Y Guillén y Riveros habrían dicho que ellos no vieron esa plata y que supuestamente el propio Oscar Cuevas dispuso de esos fondos de forma arbitraria. De ahí que surgen sospechas de un manejo irregular de ese subsidio. Hay otra partida por el mismo monto que actualmente se encuentra bloqueada en un banco y que el club no puede tocar a partir del escándalo.

en la mira.jpg En la mira. Los socios denunciaron al presidente del club, Oscar Cuevas.

La jueza Mabel Moya, por pedido de la fiscal Salica, empezará por tomar las declaraciones a Cuevas, Guillén y Riveros este jueves en el Segundo Juzgado de Instrucción. En principio son declaraciones informativas –es que no están en calidad de imputados-, pero el futuro de los tres depende de lo que digan acerca del destino de esos casi 9 millones de pesos. Mientras tanto se analiza la documentación referida a los movimientos bancarios y a la tesorería del club.

Hay transacciones que despiertan sospechas para los investigadores. Explicaron que llama la atención que el mismo 2 de mayo último se realizaron todas las transferencias, que serían una decena, de acuerdo al informe bancario.

Las primeras informaciones revelan que los montos más grandes fueron a parar a la cuenta de una empresa de transporte, a la de otra firma llamada San Judas Tadeo y de otra sociedad comercial, según una fuente judicial. Lo que no está claro por qué se les pagó a esas empresas y si prestaron servicios al club.

Tres de las personas particulares que fueron destinatarios de parte de los fondos de club ahora quieren devolverlos, dijeron fuentes judiciales.

La mira también está puesta en una serie de personas particulares, que recibieron otros montos de dinero. A algunos de ellos se les transfirió de 500 mil y 615 mil pesos, por ejemplo, y no se sabe en concepto de qué, explicaron.

Lo sorprendente fue que tres de esas personas se presentaron en estos días al Segundo Juzgado de Instrucción para aclarar su situación. Fuentes del caso señalaron que éstos argumentaron que recibieron el dinero debido a que ellos habían prestado distintos montos al club para cubrir gastos. Además, hicieron saber que estaban dispuestos a devolver esa plata.

Todo esto es lo que quieren aclarar, dado que por el momento no existe documentación que acredite esos préstamos al club, consignó un allegado a la causa. El caso es confuso y, además de Cuevas, Riveros y Guillén, también declararan otras once personas de la comisión directiva del Club Bohemio.