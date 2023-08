Condenaron al hombre de Carpintería que se sentía el novio de una chica de 14 años

Este es el hombre que fue condenado. No se da a conocer su cara para la proteger la integridad de la víctima.

Conocida la sentencia, el juez le otorgó la inmediata libertad a Castro y no podrá acercarse a ella a un radio de 500 metros. Como así también no podrá comunicarse por ninguna vía o red social, no podrá provocar actos turbatorios y por último deberá someterse a un estudio psicológico por el hecho que ha cometido y deberá mostrar la documentación correspondiente cuando esta medida sea cumplida.

Desde la fiscalía dijeron que esperarán hasta la lectura de los fundamentos (se leerán el próximo 8 de septiembre), los estudiarán y confirmarán si apelan o no el fallo del juez Sanz.

Al término de la audiencia. Un familiar del acusado se acercó a sus abogados defensores, Francisco Furlotti Barassi y Julio César Noguera, y les agradeció por dejar a Castro en libertad.

Según la acusación, este sujeto era amigo de los padres de la adolescente de 14 años. En 2021 le dieron refugio y un lugar en su propiedad para que viviera allí. Así fue que conoció a la chica y, a espaldas de sus padres, empezó a acosarla hasta que le hizo creer que la quería como mujer, según fuentes del caso. Supuestamente mantenían encuentros a escondidas con la menor y tuvo relaciones sexuales consentidas con ella.