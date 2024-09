Condenaron al conductor de la tragedia de Sierras de Chávez, que dejó un muerto y cinco heridos

Después de casi cuatro años, condenaron al conductor que desató la tragedia en el camino a Sierras de Chávez en octubre de 2020 y que dejó el saldo de un anciano fallecido y otras cinco personas heridas. Se comprobó que manejó de forma imprudente por un lugar en el que no podían transitar vehículos, que no poseía documentación para circular y que el rodado no estaba en condiciones. Por esto motivo fue castigado a la pena de 3 años de prisión de cumplimiento condicional y 7 años de inhabilitación para conducir.