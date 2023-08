Con pizarra en mano y como si estuviera en una exposición, declaró el psicólogo sanjuanino acusado de abusar de una expaciente

El psicólogo, que fue denunciado desde octubre de 2022 por abuso, dividió su declaración en tres partes. En la primera contó las sesiones que tuvo con la joven -en ese momento era menor-, cuando era su paciente. Después habló sobre la fiesta donde se encontraron. Y por último del “presunto abuso”, como lo calificó él en plena audiencia.

WhatsApp Image 2023-08-07 at 20.34.32.jpeg David Pes dando su declaración.

Contó que tuvo 7 sesiones con esta joven y que ella había ido porque le costaba la facultad. Informó sobre otras sesiones y tras casi 25 minutos de exposición, el juez de Garantías Federico Rodríguez le llamó la atención, ya que no estaba dando una declaración sobre el caso que está siendo investigado. A lo que Pes se defendió diciendo que lo hacía para contextualizar. Luego agregó que en esas sesiones se enteró de un problema alimenticio de la víctima y que se lo comentó a su madre.

El psicólogo asegura que desde ese momento no la vio más hasta la “fiesta”. Dijo que la vio 3 veces en la noche y textualmente alegó: “Empezamos a seducirnos los dos”. La última vez que se la encontró esa noche quedaron de acuerdo en irse juntos de ahí, de acuerdo a lo expuesto.

WhatsApp Image 2023-08-07 at 20.34.33.jpeg Las partes. Al fondo la abogada defensora, Sandra Leveque. El fiscal Roberto Ginsberg, su ayudante y el abogado querellante, Noguera.

En esta última parte, el terapeuta siempre con voz elevada y dirigiéndose al juez y el fiscal, dijo que se estaba por ir a su casa y que le mandó un mensaje indicándole que estaba afuera esperándola. Ella le respondió que estaba con su prima. A los minutos, las chicas se subieron al auto y se fueron. Dejaron a la prima de la víctima y quedaron ellos solos. Ahí contó con detalles lo que ocurrió entre ellos, asegurando que fue consentido y que no la obligó a nada. En esa declaración, Pes hizo hasta una descripción pormenorizada del cuerpo de la joven.

Dato: el psicólogo en todo momento dijo que la denunciante en su declaración “omitió” algunos detalles que eran “sumamente importantes”.

Después de contar el acto sexual, expresó que la chica le insinuó ir al consultorio, a lo que él le respondió: “Me tengo que ir a mi casa porque mi novia me va a cortar las bolas”. Ante esa declaración, la víctima se “enculó” (usó ese término para decir que se enojó) y le recriminó que no sabía que estaba de novio. Después contó que hablaron un poco de su tratamiento y que la dejó donde ella vive. “A la otra semana la vi en una fiesta y después no supe más nada de ella”, finalizó su declaración.

“Jamás abusaría de alguien, no disfruto del dolor ajeno. Perdí mi noviazgo, perdí mi hogar, mi trabajo tambaleó pero mis pacientes me siguen eligiendo. Quiero que se esclarezca, es una acusación absolutamente incierta”. “Jamás abusaría de alguien, no disfruto del dolor ajeno. Perdí mi noviazgo, perdí mi hogar, mi trabajo tambaleó pero mis pacientes me siguen eligiendo. Quiero que se esclarezca, es una acusación absolutamente incierta”.

Tanto el fiscal de UFI CAVIG, Roberto Ginsberg y el abogado querellante, Noguera, no hicieron preguntas al acusado. Sandra Leveque, abogada defensora del acusado, les hizo unas preguntas y finalmente el juez dio por finalizada la audiencia.

WhatsApp Image 2023-08-07 at 20.34.34.jpeg El juez Federico Rodríguez tomando nota sobre los datos personales de David Pes.

¿Cómo sigue el caso?

A partir de este martes, tanto a la presunta víctima y al acusado, se le harán pericias psiquiátricas. El fiscal manifestó que serán muy importantes para la causa. Además de los profesionales de la justicia, también habrá peritos de parte.