Coletazo por el fallo de la Corte: una presunta víctima de abuso será sometida, otra vez, a Cámara Gesell

Esta es la primera vez que sucede algo así, desde que se conoció el dictamen de la Corte y por ello hubo reacciones a favor y en contra de la determinación que tomaron los jueces Federico Rodríguez, Andrés Abelín Cottonaro y Celia Maldonado. No obstante, se prevé que no será la única, puesto que ya están en curso otros pedidos de nulidad, es decir, que otros casos podrían correr con la misma suerte.

Por un lado, hubo fuentes allegadas que aseguraron que el menor implicado en el hecho se verá perjudicado y hasta revictimizado, por la simple razón que tendrá que volver a contar cómo habría sido el abuso sexual que sufrió, con todo el agravio que ello implica, en manos de un hombre que permanece en prisión preventiva.

Además, las fuentes detallaron que todo lo que se hizo después de la declaración testimonial perdió todo tipo de validez, en otras palabras, que las audiencias y las tareas de investigación que se realizaron fueron en vano. Es por eso que se estima que la fiscalía, representada por Nicolás Schiattino, efectúe un planteo en el Tribunal de Impugnación.

Sin embargo, nada es esto último está dicho, ya que el Ministerio Público tiene 5 días hábiles para hacer la presentación y aún no se sabe si lo hará, a pesar de que advirtió que lo haría. Y la duda surge porque, posiblemente, analicen si vale la pena elevar la queja, ya que el tribunal superior podría rechazar su pedido con el fallo de la Corte en la mano y, sino lo hace, la disputa de igual modo terminaría en la máxima autoridad judicial.

Por otro lado, fuentes ligadas al caso manifestaron que ante el pedido de nulidad de la defensa, encarnada por Leonardo Villalba y José Manuel Beltrán, los magistrados no tuvieron más remedio que concederlo. Explicaron que, con el dictamen de la Corte, no había razón para seguir avanzando todavía más, exponiéndose a que una sentencia quedara nula por un error de arrastre.

En ese sentido, expresaron que si bien la medida adoptada por el tribunal se hizo a mitad de camino y que un menor tendrá que ser sometido otra vez al proceso, fue la mejor opción antes que llegar al final y que nada de lo recorrido tuviera valor.

Los defensores del imputado identificado como Daniel Miranda, acusado de abuso sexual agravado en tres hechos, pidieron la nulidad porque durante la Cámara Gesell que se hizo con la presunta víctima estuvieron ausentes la defensa y el juez de Garantías. De esta manera, los abogados plantearon que el derecho de defensa de su patrocinado se vio afectado y que no se cumplió con lo establecido por la Corte.

Pese a que se desconoce cuál es la justificación del magistrado que no estuvo presente, las fuentes señalaron que la no participación de la defensa se debió a un error de la Oficina Judicial, ya que no tenía registrado a uno de los defensores y, aunque se apersonó en el lugar, no lo dejaron asistir.

Ya sea por la responsabilidad de una u otra parte, la justicia sanjuanina forzará a un chiquito a que atraviese de nuevo un proceso que los especialistas en abuso infantil recomiendan que suceda una sola vez. Y lo curioso, si es que vale el calificativo, es que no sería el único puesto que hay más de un pedido de nulidad en proceso debido al polémico fallo, con voces que lo celebraron y otras lo cuestionaron.