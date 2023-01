Clausuraron una exclusiva fiesta y los organizadores apuntaron contra la Policía

Voy a contar como fue mi experiencia y que fue lo que me hicieron,



Yo estaba tocando, ejerciendo mi trabajo, por el cual se me contrata de manera legal, cuando de repente subieron dos "oficiales" (una vestida de civil) y me hicieron alejarme de mi puesto y acercarme a ellos, + pic.twitter.com/5LPop8YlrT