Caso de pedofilia en San Juan: la banda de rock se despega del dueño del celular

El dueño de la sala entregó el celular a la Policía y se abrió una investigación en la Justicia local que ya realizó dos allanamientos para secuestrar más material. Los allanamientos, según informaron fuentes judiciales a Tiempo de San Juan, fueron en dos domicilios. Una de las viviendas pertenece al dueño del aparato cuyas iniciales son E.K y otra a uno de los miembros de la banda.

La banda, llamada Shock tributo a Korn y a Carajo decidió dar su versión de los hechos y se despegó por completo de E.K el propietario del celular que contenía las aberrantes imágenes.

A través de un comunicado, los miembros de Shock explicaron lo ocurrido ese día durante el ensayo y repudiaron el accionar de E.K a quien señalaron como un conocido que fue a prestarles un bajo eléctrico.

"El ensayo se realizó con total normalidad, pero una vez finalizado encontramos un celular que no era de ninguno de los miembros de la banda y decidimos entregárselo al dueño de la sala. Lo que sucedió a continuación es ajeno y aberrante y lo repudiamos de manera contundente porque dicho celular contenía material pornográfico infantil que en realidad fue visto solo por el dueño de la sala ya que nosotros no revisamos el teléfono, solo tuvimos la intención de devolverlo a su respectivo dueño. El celular no pertenece a ninguno de los miembros de la banda", señalaron los músicos sanjuaninos.

Cabe señalar que desde la Justicia dijeron a este medio que uno de los miembros de la banda también fue allanado porque la línea del celular estaría a su nombre. Esto es algo que, todavía deberá ser comprobado con las pericias pertinentes.

Desde Shock pidieron celeridad y se mostraron tranquilos de que pronto todo se aclarará. "Todo se va a esclarecer, la justicia va a resolverlo y desvincular a los integrantes de shock del verdadero culpable", cerraron. Mirá el comunicado completo:

shock publicación.png