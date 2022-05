Capital: fueron a visitar a un pariente y encontraron una mujer muerta en el fondo

Conocían a esta mujer. Era Natalia Lucero de 40 años. Los familiares llamaron de inmediato al 911 y denunciaron este macabro hallazgo. Personal de Emergencias -que fue minutos después- constató que esta mujer no tenía signos vitales y que estaba ahí hace cómo 10 horas.

El caso se derivó a la UFI Delitos Especiales N°4 y como primera medida la mujer fue enviada a la Morgue Judicial para hacerle la autopsia y corroborar de qué había fallecido.

El dueño de la casa que sufre una discapacidad -no precisaron cuál- al ser posible testigo de la muerte se le intentó tomar declaración, pero los investigadores expresaron que este decía frases incoherentes. Los familiares de este también aclararon que él no puede hablar mucho y que no toma dimensión de ningún hecho.

Finalmente, el caso tomó un rumbo cuando este domingo se dio a conocer el resultado de la autopsia de Natalia Lucero. Los forenses explicaron que murió de un ataque al corazón. Además, precisaron que no se encontraron heridas en ninguna parte de su cuerpo.

Pero, ¿qué hacía ahí esa mujer? Las pesquisas explicaron que Natalia visitaba a este hombre, ya que tenían ensamblada una amistad. Sobre el caso, aparentemente ella fue a visitarlo, se descompuso, salió al fondo y falleció.

El caso está siendo investigado por la UFI Número 4 de Delitos Especiales a cargo de Francisco Micheltorena y su ayudante, Francisco Pizarro. Aparentemente, por ahora todo indica que sería una muerte natural.