Buscan a los "fiesteros", una familia de Chimbas que alquilaba juegos para fiestas y se los robaban

Hay un pedido de captura contra la mujer de 42 años, de su hijo y de su nuera, todos de Chimbas. Estos últimos son una pareja de no más de 25 años. El apellido de la familia empieza con la inicial C. No se divulgan los nombres porque los andan buscando, pero se reveló que las órdenes de detención las libró el lunes último el juez de garantías Eugenio Maximiliano Barbera por pedido del fiscal Eduardo Gallastegui.