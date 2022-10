Así despiden al joven que perdió la vida en un vuelco en 9 de Julio

La noticia de la tragedia no tardó en llegar. Mario Ibañez , un joven de 28 años que conducía su auto VW Fox de color rojo perdió la vida en un terrible vuelco esta madrugada en el departamento 9 de Julio. A pesar de recibir atención médica tras el siniestro, su último suspiro llego sobre las 8 de la mañana en el Hospital Rawson cuando no pudo resistir las heridas y falleció.

Ex alumno del colegio Juan Pablo Echague (como lo describe su perfil) Mario se mostraba con una gran sonrisa rodeado de quienes más lo conocían y disfrutaban de su compañía. La impactante noticia de su muerte atraviesa a los sanjuaninos en las últimas horas y los mensajes de despedida no tardan en llegar.

1.jpg

2.jpg

“Me levante con esta tan triste noticia hermano te juro que me golpeó tan tan fuerte saber por lo mucho que aprendí y aprendimos... juntadas... risas...mates... y demás y hoy me toca despedirte de esta manera y no con un abrazo y con risas me parte el alma hermano que dios te tenga en la gloria es un hasta pronto hermano” expresa con dolor un amigo de Ibáñez.

Aún se encuentra personal policial y forense trabajando en la zona del siniestro para investigar las reales causas que llevaron al vuelco en la intersección de Calles Maurin y Zapata y así determinar qué fue l oque provocó el vuelco del vehículo con una tragedia como resultado.