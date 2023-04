Aseguran que el director acusado de abuso sexual sigue dando clases

"No lo queremos en la escuela", le dijeron los estudiantes al medio colega, preocupados por el profesor que da clases en el establecimiento educativo de la Villa América. Sumado a la queja y, como prueba de la acusación, fotografiaron a Wiederhold dentro de un curso y recorriendo los pasillos de la escuela.

Acorde explicó el fiscal de ANIVI que investiga la causa, Eduardo Gallastegui, hace dos semanas atrás se llevó adelante el control de acusación, por lo que ahora se espera por la fecha del juicio que definirá si es culpable o no. Está imputado por abuso sexual simple agravado por su condición de educador, aunque goza de libertad.

Así se dispuso en diciembre del año pasado, cuando la jueza de Garantías María Gema Guerrero permitió que quedara libre, bajo la condición de no entorpecer la investigación y no acercarse a la presunta víctima, ni tener contacto por ninguna vía. Es que se trata de un delito excarcelable y el acusado no tenía antecedentes penales, por lo que la prisión preventiva no tenía sentido.

Cuando el caso trascendió representó un verdadero escándalo para la escuela en donde trabajaba, puesto que en las paredes del baño apareció la inscripción "director toca nenes". Frente a la preocupación de los padres y la notificación de ANIVI, las autoridades del Ministerio de Educación decidieron separarlo del cargo.

Fuentes ligadas al caso indicaron que las sospechas surgieron cuando la presunta víctima andaba mal anímicamente y se lo veía retraído. Un profesional habló con el chico para saber qué le pasaba y entonces éste le relató que había sufrido abusos sexuales por parte del director de su escuela. Supuestamente, hizo referencias a tocamientos.