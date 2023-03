Amenazó a su ex con quemarle la casa y publicar fotos íntimas porque no lo atendía: derecho al Penal

Sin embargo, la actitud de Oviedo cesó nada más que por unos meses hasta 7 de julio de 2022 cuando volvió a contactar a su ex pareja por teléfono.

Según consta en la causa, Oviedo le pidió a la mujer que se juntaran para hablar y como ella se negó comenzaron las amenazas. "La que la va a pasar mal sos vos, vas a quedar como la petera", "Decidite, hablamos o me las mando", "Si me denuncias lo hago de una, no tengo nada que perder", fueron algunos de los mensajes de texto que la chica aportó como prueba de las amenazas que también incluyeron el aviso de que le quemaría la casa si no hablaba con él.

Harta de la situación, la mujer decidió volver a denunciar a Oviedo que finalmente recibió una condena de prisión efectiva. El juez condenó al violento por amenazas simples y desobediencia de una orden judicial y la pena fue de 6 meses. En el mismo fallo, se le revocó la prisión condicional de 11 meses que le habían dado en 2021. Así las cosas, Oviedo deberá pasar 15 meses preso pagando por sus actos de violencia.