Albardón: había gente en el interior de una casa y de igual forma entró a robar

Todo esto ocurrió el pasado lunes. Los damnificados dieron a conocer esta situación a nuestro diario. Según denunciaron, el ladrón hizo un trabajo de investigación (no muy bien estudiado). Al principio se lo vio que merodeaba la zona, esperó que se fuera un vehículo y entró, creyendo que no había nadie.

Cuando ingresó a la propiedad, se tapó el rostro y comenzó a caminar por la galería. Vio a través de la ventana que había gente. No paró con su actuar delictivo, abrió unas puertas para ver si veía algo de valor. Luego pasó al fondo y no encontró nada. Finalmente, intentó violentar una reja de una ventana, no pudo y escapó.

La denuncia del robo fue radicada en comisaría 18va, expresaron los vecinos que fueron damnificados y que son oriundos de Villa San Martín.

Mirá el video del hecho en Albardón: