Aclaran que el policía sanjuanino desaparecido tiene un gemelo y piden no confundirlos

La crónica de la desaparición

Según el testimonio de Daniel Berón, su hijo había quedado en la casa familiar para desayunar el pasado viernes. "Le mandé un mensaje tipo 8, pero no me lo contestó. Más tarde me fui hasta la casa de él a buscarlo y no estaba. Me dijo la mujer que se había ido a jugar a la pelota, que todavía no había regresado", relató.

La familia de Francisco aseguró no tener conocimiento de ninguna razón que pudiera haber motivado su desaparición. "Que nosotros supimos como padres, no tenía alguna deuda grande o algo así", comentó el padre del cabo.

Ese mismo viernes, la familia recibió información que indicaba que Francisco había viajado hacia la terminal con destino a Salta. Sin embargo, Daniel Berón expresó su frustración, señalando que, a pesar de tener esa información desde el viernes, las autoridades no actuaron con rapidez. "Me llamó mucho la atención que, ya teniendo ese dato, no se movieron rápido", reclamó. Fue recién el domingo cuando la policía le mostró imágenes de Francisco comprando un pasaje en la terminal. "La policía a esto lo sabía desde el día viernes", subrayó con preocupación.

El cruce de la frontera hacia Bolivia

Con el paso de los días, las autoridades confirmaron que Francisco había cruzado la frontera hacia Bolivia. Ante esta nueva información, la familia Berón comenzó a difundir imágenes del cabo en medios de comunicación de Bolivia y Salta, con la esperanza de recibir noticias sobre su paradero.

La súplica de la familia

La principal preocupación de la familia Berón fue lograr contactar a Francisco, sin importar cuál había sido su decisión.