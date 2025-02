Absuelven a una de las odontólogas acusadas de sacar 12 dientes a un niño por error

Es que Ana Carolina Parra libró de cargo y culpa a Pigdengolas Cámpora, tras no considerarla responsable de quitarle 12 piezas dentales a un niño por error. Esta vez fue con mayor fortuna para la profesional de la salud, que en un primer juicio había resultado condenada junto a su colega.

La Corte de Justicia de San Juan anuló el fallo inicial que las había condenado en noviembre de 2022, por la extracción errónea de 12 piezas dentales a un niño de 5 años. Este lunes 17 de febrero, se reabrió el juicio con una importante novedad: María Gabriela Pigdengolas Cámpora fue absuelta de todos los cargos.

La absolución de Pigdengolas Cámpora se produjo después de que su defensa demostrara que, si bien estuvo presente durante el procedimiento, su rol fue el de asistente y no tenía responsabilidad directa en la extracción de las piezas dentales. Según la defensa, liderada por los abogados Andrés Troche y Fernando Castro, no existía evidencia suficiente para incriminarla, ya que no tuvo injerencia en las decisiones médicas ni en la realización de la intervención.

En el caso de Pellice, el juicio continúa, ya que la odontóloga sigue siendo la única acusada de mala praxis. Según las pericias judiciales, de los 12 dientes afectados, seis presentaban caries y dos debían ser extraídos, mientras que los otros cuatro estaban sanos. A pesar de esto, ambas profesionales procedieron a la extracción de todos los dientes, lo que causó un grave perjuicio al niño, quien actualmente tiene 12 años y enfrenta complicaciones en el crecimiento de sus dientes. Fuentes cercanas al entorno del menor indicaron que el niño ha tenido que usar ortodoncias para corregir el crecimiento descontrolado de sus dientes.

El juicio original había condenado a las odontólogas a 1 año y 6 meses de prisión en suspenso y 3 años de inhabilitación para ejercer la profesión por el delito de lesiones culposas. Sin embargo, la Corte de Justicia anuló esta sentencia, considerando que se habían cometido vicios de procedimiento y que la condena no estaba debidamente fundamentada. Según los jueces de la Sala Segunda, la sentencia se basó en gran parte en la versión de la madre del niño, sin tener en cuenta pruebas clave y testimonios relevantes.

El nuevo juicio, que se lleva a cabo en la Unidad Conclusiva de Causas, continuará este lunes 18 y martes 19 de febrero. La jueza Carolina Parra, junto a la fiscal Yanina Galante y la abogada querellante Yamila Piozzi, son las encargadas de llevar adelante el debate en el que se espera que se presenten nuevas pruebas y testimonios.

Con la absolución de Pigdengolas Cámpora, la atención se centra ahora en el caso de María Romina Pellice, quien deberá enfrentar el juicio como única acusada en este caso de mala praxis dental.