A pesar de las demoras por problemas de internet, se retomó el juicio de expropiaciones

La que ahora alegó fue la defensora oficial Sandra Leveque, abogada que defiende al arquitecto Adolfo Cravero. Leveque solicitó la absolución para su defendido, ya que para ella la fiscalía no tiene una sola prueba que acredite la acusación contra él. Como así también manifestó que la querella, a cargo de Rubén Pontoriero, tampoco lo acusó a su cliente cuando realizó sus alegatos.

Para la letrada está más que comprobado que Cravero no estuvo involucrado en ningún tipo de acuerdo y que tampoco fue parte de esta supuesta asociación ilícita por la que llegó a juicio.

El alegato de la letrada duró unas horas y pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo viernes, 4 de abril, donde será el turno de la defensa del acusado Víctor Hugo Bustos, que es uno de los tres peritos vinculados a Graffigna.

Este juicio está entrando a su fase final y se espera que los alegatos estén acabando a fines de mayo. Según el cronograma todavía faltan alegar los defensores de: Bustos (4 de abril), Néstor Adán Ruiz, el ex empleado de la Dirección de Recursos Energéticos; José Moreno y Eduardo Olivera, ex integrantes del Tribunal de Tasaciones; y Mario Díaz, el ex fiscal de Estado (en esta última se espera que se haga en dos días).

Después pasaría a la etapa de réplicas entre las partes (si es que las hay) y recién ahí el tribunal compuesto por los jueces Silvina Rosso de Balanza, Martín Heredia Zaldo y Matías Parrón pasarían a la última etapa que es la de sentencia.

