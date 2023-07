A 10 meses de la triple tragedia en Ruta 40, ¿qué pasará con los conductores imputados?

Pasaron 10 meses de la triple tragedia que se registró en Ruta 40 , en donde tres personas fallecieron, y aún no se sabe qué pasará con los dos conductores imputados por el hecho. Es que a pedido de la Fiscalía, la investigación que se formalizó en marzo último por el choque en la equina de la muerte (en la intersección con Calle 11) se extendió por dos meses más.

Es que durante la realización de las pericias, que fueron 4 en total, surgieron discordancias entre las defensas de los imputados, Javier Faustino Ollarse y Mariano Nahuel Zeballos, las que apuntaron entre sí por cuestiones técnicas. Acorde señalaron las fuentes, lo que sostiene la defensa de un automovilista se contrapone con lo que asegura la otra.

6.jpg

Por un lado la defensa de Zeballos, el hombre que manejaba el Volkswagen UP, asevera que la camioneta Toyota Hilux se desplazaba a gran velocidad, superior a lo permitido; mientras que desde la defensa de Ollarse no dejan pasar por alto el hecho de que existía un cartel de 'Pare' que no fue respetado y por tanto se produjo el impacto letal que le costó la vida a Juan de Dios Díaz (82), Nora Teresa Monjes (70) y Pérez Héctor Emanuel.

La teoría del caso sostiene que la camioneta se dirigía por Ruta 40 y lo hacía de Sur a Norte, al mismo tiempo que por Calle 11 se desplazaba el auto Volkswagen, de Oeste a Este. Cuando el vehículo de menor porte intentó cruzar, ocurrió el choque y recibió el impacto de la camioneta en su parte trasera.

Todo ello es estudiado por el Ministerio Público y por tanto se desconoce qué pasará con los implicados, que podrían ser sobreseídos o en el peor de los casos acusados por la fiscalía y llevados a juicio por el delito de homicidio culposo por conducción imprudente, agravado por la cantidad de víctimas. Fuentes calificadas también expresaron que es posible que el proceso continúe con uno de los conductores y que el otro involucrado sea desvinculado.

5.jpg

Después de la audiencia de formalización, los automovilistas quedaron en libertad aunque bajo las medidas coercitivas impuestas por el juez de Garantías, Gabriel Meglioli.