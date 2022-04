Ciclista muerto en Chimbas: el bombero seguirá en libertad, pero bajo investigación

El pasado martes por la tarde se produjo un siniestro entre un auto y una bicicleta por Avenida Costanera a 700 metros al Este de calle Bonduel. El ciclista, José Leonardo Alcayaga, lamentablemente 24 horas después perdió la vida cuando estaba internado.

El otro protagonista de este siniestro vial, el bombero Diego David López, se presentó por su cuenta en Subcomisaria Cipolletti y se entregó para quedar a disposición de la justicia, precisamente la Unidad Fiscal Delitos Especiales.

Tras 24 horas arrestado, Diego López tuvo la audiencia en Sala 5 del Sistema Acusatorio y se realizó la formalización contra él. Audiencia que estuvo presidida por el juez de garantías Federico Rodríguez. Representando el Ministerio Público Fiscal estuvo Iván Grassi y su ayudante, Mariano Carrera y como defensa, Sergio López Marti.

Fiscales Iván Grassi y Mariano Carrera

El fiscal Carrera dio a conocer cómo fue el hecho y Grassi expresó al juez que haya un plazo de 4 meses de Investigación Penal Preparatoria (IPP). Solicitó que no quede detenido y que quede en libertad bajo medidas cautelares, como no salir de la provincia, no entorpecer la investigación y presentarse 1 vez por mes a la comisaría más cercana.

Abogado defensor Sergio López Marti

El abogado defensor dio a lugar a todo lo solicitado y ratificó la actitud que tuvo su defendido de presentarse automáticamente a la Policía para quedar a disposición de la Justicia y así no entorpecer la investigación.

El magistrado Federico Rodríguez al oír las partes resolvió dar por formalizada la causa e imputó por homicidio culposo por la conducción de un vehículo motor (Artículo 94 bis del Código Penal Argentino). Dar un plazo de 4 meses de IPP. Y dejar en libertad a López, bajo medidas cautelares; no entorpecer la investigación, no salir de la provincia sin autorización previa y presentarse 1 vez por mes a la comisaría 17ma.